RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кияни будуть сплачувати за
електроенергію по-новому

Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:48

завтра выставят Счёт - за "будущие похороны с поминками"
Марта
 
Повідомлень: 132
З нами з: 24.11.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:45

Re: Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому

По-новому уже было. (с) Порошенко
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 03.11.08
Подякував: 735 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 07:59

А не охухунделись ли они?
motronic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 17:57
7 442
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 12:05
hno3
«Нафтогаз» зібрався поставляти українцям електроенергію... 1, 2
R2 » Пон 22 чер, 2020 12:09
13 824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 12:39
komplexltd
Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть... 1, 2
R2 » Чет 18 чер, 2020 09:00
11 938
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 07:51
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.