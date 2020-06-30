Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня".
Дивися повний текст Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 18:48
Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна...
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Дивися повний текст Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи.
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