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Міністр фінансів: Є підстави
вважати, що Україна...

Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:48

Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Дивися повний текст Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:48

есть основания считать его самокатчиком..... если не сказать хуже..
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