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Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня".
Дивися повний текст Міністр фінансів: Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи
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Додано: Чет 09 лип, 2020 18:48
есть основания считать его самокатчиком..... если не сказать хуже..
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