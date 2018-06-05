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Предложения о Покупке и
Продаже наличной валюты

Предложения о Покупке и Продаже наличной валюты
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2017 13:54

Независимая площадка с частными объявлениями о покупке и про

Доброго времени суток.

Хотелось бы поделиться с вами недавно открытым сервисом http://excoin.cash. Это открытая независимая площадка с частными объявлениями о покупке и продаже криптовалют (биткоин, этериум и другие) за наличные фиатные деньги (доллары, евро). Без комиссионных бирж. Курс устанавливаете вы сами.

Сервис запущен буквально несколько дней назад. Хотелось бы спросить у вас мнения - нужен ли сообществу вообще такой сайт, и, если нужен, что бы вы ещё хотели добавить к нему, изменить.

В общем, приветствуется любая критика, пожелания и предложения.

ps. Не сочтите за рекламу - сервис полностью бесплатный. Просто реально хочется сделать полезный востребованный ресурс.
excoin_cash
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2017 09:16

На постоянной основе куплю ветхие доллары. Комиссия зависит от износа и состояния купюры. Телефон: Ноль67-403-31-7три

Также куплю ветхие евро, старые фунты, которые вышли из оборота.
Звоните, реагирую быстро, могу подъехать по городу Киев.
mest_net
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:29

Покупка валюты ($ или €) на регулярной основе

Привет!
Необходим надежный продавец валюты на регулярной основе.
В первые две недели каждого месяца требуется покупка в районе 2000$ или €.
Идеальные параметры: географически Подол, район Контрактовой площади, встреча в приватной зоне отделения банка. Если есть возможность принимать гривну переводом на карту при встрече и передаче валюты — вообще замечательно.
Пишите, пожалуйста, свои предложения в личку.
BigRedBus
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:02

продаю

здравствуйте. у меня есть банкнота 100 дойчмарок. 1996 года. интересует ?
valeria_turina
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:12

Обмен монет (евро, злотые)

Харьков. Если у вас остались ныне действующие железные евро монеты или евроценты, польские злотые или гроши, которые не принимают в обменниках и банках, могу их обменять на гривны.
Любой номинал и количество.

Мы предлагаем лучший курс обмена монет на сегодняшний день.

Наш курс обмена:

Евро-монеты:
номиналом 1 и более евро - 25грн/евро,
номиналом до 1 евро (евроценты) - 20грн/евро (100 евроцентов).

Злотые:
номиналом 1 и более злотых - 5грн/злотый,
номиналом 10-50 грошей - 4грн/злотый (100 грошей).
0980690058 Сергей.
ram-wrestler
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:43

Продам/объменяю 2000 СHF и 500 USD по к. 27 грн

Все вопросы по телефону или в телеграм 0996321205
Личная встреча. Obolon Residence
Konstantin1990
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:13

Подскажите, где в Киеве можно поменять тайванский доллар
slimlines
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