Предложения о Покупке и Продаже наличной валюты

Хотелось бы поделиться с вами недавно открытым сервисом http://excoin.cash. Это открытая независимая площадка с частными объявлениями о покупке и продаже криптовалют (биткоин, этериум и другие) за наличные фиатные деньги (доллары, евро). Без комиссионных бирж. Курс устанавливаете вы сами.
Сервис запущен буквально несколько дней назад. Хотелось бы спросить у вас мнения - нужен ли сообществу вообще такой сайт, и, если нужен, что бы вы ещё хотели добавить к нему, изменить.
В общем, приветствуется любая критика, пожелания и предложения.
ps. Не сочтите за рекламу - сервис полностью бесплатный. Просто реально хочется сделать полезный востребованный ресурс.
Привет! Необходим надежный продавец валюты на регулярной основе. В первые две недели каждого месяца требуется покупка в районе 2000$ или €. Идеальные параметры: географически Подол, район Контрактовой площади, встреча в приватной зоне отделения банка. Если есть возможность принимать гривну переводом на карту при встрече и передаче валюты — вообще замечательно. Пишите, пожалуйста, свои предложения в личку.
Харьков. Если у вас остались ныне действующие железные евро монеты или евроценты, польские злотые или гроши, которые не принимают в обменниках и банках, могу их обменять на гривны. Любой номинал и количество.
Мы предлагаем лучший курс обмена монет на сегодняшний день.
Наш курс обмена:
Евро-монеты: номиналом 1 и более евро - 25грн/евро, номиналом до 1 евро (евроценты) - 20грн/евро (100 евроцентов).
Злотые: номиналом 1 и более злотых - 5грн/злотый, номиналом 10-50 грошей - 4грн/злотый (100 грошей). 0980690058 Сергей.