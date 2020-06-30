Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:34
Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду.
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:34
Учитесь как надо грабить. Будет и вторая и третья и четвертая волна.
38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19
11,48 млрд грн - в Фонд соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы
2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19
1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.
Особенно цинично - возврат денег за пробное ЗНО. Они что в фонд COVID-19 за пробное ЗНО проплачивали?
И надання допомоги пидпрыемцям.
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:12
Да,так воровать надо уметь.Строительство дорог на 35 млрд. с откатами 75%-это конечно,главное средство борьбы с вирусом.
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