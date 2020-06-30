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Мінфін відзвітував про
використання коштів з COVID-фонду

Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:34

Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:34

Учитесь как надо грабить. Будет и вторая и третья и четвертая волна.

38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19
11,48 млрд грн - в Фонд соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы
2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19
1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.

Особенно цинично - возврат денег за пробное ЗНО. Они что в фонд COVID-19 за пробное ЗНО проплачивали?
И надання допомоги пидпрыемцям.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:12

Да,так воровать надо уметь.Строительство дорог на 35 млрд. с откатами 75%-это конечно,главное средство борьбы с вирусом.
Scotch
 
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