Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.
Дивися повний текст У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:08
У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів.
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:09
Это не снижение,это издевательство.Как Зеленский,так и Гетьманцев,увы,слуги олигархов.
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