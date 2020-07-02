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У Раді знизили розмір
майбутнього податку для фермерів

У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:08

У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Дивися повний текст У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:09

Это не снижение,это издевательство.Как Зеленский,так и Гетьманцев,увы,слуги олигархов.
Scotch
 
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