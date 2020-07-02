Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.
Дивися повний текст У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:08
У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів.
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:09
Это не снижение,это издевательство.Как Зеленский,так и Гетьманцев,увы,слуги олигархов.
Додано: Чет 09 лип, 2020 23:47
Может и преждевременно кричать караул, но пока видится что под открытие рынка земли создают условия, дабы простым людям невыгодно было ею владеть. Думаю как говорит Зеленский "и вы это прекрасно все знаете" в пользу кого эти законы. Ну может народ осознает и
P.S. У меня есть земля и я не собираюсь ее отдавать в аренду или обрабатывать в ближайшее время. С какого переляка я должен платить этим скотам деньги ? У нас есть теневой рынок аренды квартир, так давайте с каждой квартиры драть по тыще в месяц, а чего нет ?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:45
Так они и дерут за превышение квадратуры. А потом превышение уберут и будут брать полностью за недвигу.
Зе-Чмо
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