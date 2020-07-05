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Українців закликали скаржитися
на карткових шахраїв у...

Українців закликали скаржитися на карткових шахраїв у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:26

Українців закликали скаржитися на карткових шахраїв у...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ радить кожному клієнту банку, який постраждав від шахрайства, писати заяву в правоохоронні органи.

Дивися повний текст Українців закликали скаржитися на карткових шахраїв у поліцію.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:26

А що заважає поліції відловлювати шахраїв до того, як з'являться жертви? Подали оголошення на olx, одразу телефонують шахраї.
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