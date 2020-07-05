НБУ радить кожному клієнту банку, який постраждав від шахрайства, писати заяву в правоохоронні органи.
Дивися повний текст Українців закликали скаржитися на карткових шахраїв у поліцію.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 22:26
Українців закликали скаржитися на карткових шахраїв у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців закликали скаржитися на карткових шахраїв у поліцію.
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:26
А що заважає поліції відловлювати шахраїв до того, як з'являться жертви? Подали оголошення на olx, одразу телефонують шахраї.
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