УЗ вже рік не вдається виділити в окрему компанію хоча б пасажирську вертикаль.
Дивися повний текст План поділу УЗ передбачає створення 3-5 вертикалей - Лещенко.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:05
План поділу УЗ передбачає створення 3-5 вертикалей - Лещенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст План поділу УЗ передбачає створення 3-5 вертикалей - Лещенко.
Додано: Чет 09 лип, 2020 23:05
А почему нельзя субсидировать пассажирскую вертикаль за счет грузоперевозок? В ЕС разве не так? Ах да, там государство напрямую субсидирует железную дорогу. У нас это можно переложить на плечи олигархов которые и перевозят эти грузы. Я уже молчу про доступную инфраструктуру для людей. Мы уже разрушили речной пассажирский транспорт. На очереди железнодорожный?
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