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План поділу УЗ передбачає
створення 3-5 вертикалей - Лещенко

План поділу УЗ передбачає створення 3-5 вертикалей - Лещенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:05

План поділу УЗ передбачає створення 3-5 вертикалей - Лещенко

Пропонуємо до обговорення:
УЗ вже рік не вдається виділити в окрему компанію хоча б пасажирську вертикаль.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:05

А почему нельзя субсидировать пассажирскую вертикаль за счет грузоперевозок? В ЕС разве не так? Ах да, там государство напрямую субсидирует железную дорогу. У нас это можно переложить на плечи олигархов которые и перевозят эти грузы. Я уже молчу про доступную инфраструктуру для людей. Мы уже разрушили речной пассажирский транспорт. На очереди железнодорожный?
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 06:48

Все правильно, для дерибана нужно как можно больше вертикалей... Прям как в гос-ве всё...
svetoch-10
 
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