Президент Володимир Зеленський заявив, що витрачати на іпотеку 25% річних не можна.
Дивися повний текст Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки почекати, - Зеленський.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:44
Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки почекати, - Зеленський.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:45
Расскажіть хто небудь Зезиденту, що не може бути іпотека під 10% при інфляції у 11%.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|