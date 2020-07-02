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Українці зможуть брати іпотеку
під 10%. Треба тільки...

Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:44

Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що витрачати на іпотеку 25% річних не можна.

Дивися повний текст Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки почекати, - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:45

Расскажіть хто небудь Зезиденту, що не може бути іпотека під 10% при інфляції у 11%.
ztbbig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:02

В Польше 4% в Норвегии 1.7
ab1975n
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:16

"Коммунизм наступит скоро - надо только подождать"
denis_shirman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59

подождать ? он правда надеется что никто и ничего не понимает ? ваше время вышло
operenko_s
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17

Re: Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...

"не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім’ю"
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:19

Надо просто подождать когда печатный станок запустят и уровень инфляции подымется ...
hlaaluu
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