Президент Володимир Зеленський заявив, що витрачати на іпотеку 25% річних не можна.
Дивися повний текст Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки почекати, - Зеленський.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:44
Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки почекати, - Зеленський.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:45
Расскажіть хто небудь Зезиденту, що не може бути іпотека під 10% при інфляції у 11%.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:59
подождать ? он правда надеется что никто и ничего не понимает ? ваше время вышло
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17
Re: Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...
"не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім’ю"
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:19
Надо просто подождать когда печатный станок запустят и уровень инфляции подымется ...
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:16
Не буду вдаваться особо в речи президента, не уверен что он понимает о чем говорит. Мне бы только малость конкретики. "Немножко" это сколько ? Год, пол года, 2 года ?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:38
Зезедент не ждал, свою продал и переехал в государственную)) Не понятно только, зачем ему там Ленка?!
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