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Українці зможуть брати іпотеку
під 10%. Треба тільки...

Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:09

Навеяло, настальгия :
Криза минет папізже!
Igorten
 
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