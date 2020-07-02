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Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:09
Навеяло, настальгия :
Криза минет папізже!
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Igorten
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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П'ят 03 лип, 2020 11:17
alex77