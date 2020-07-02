Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, хто може стати новим головою Національного банку України
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:17
"Людина з великим досвідом": міністр фінансів розповів,...
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Дивися повний текст \"Людина з великим досвідом\": міністр фінансів розповів, хто очолить Нацбанк.
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