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"Людина з великим досвідом":
міністр фінансів розповів,...

"Людина з великим досвідом": міністр фінансів розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:17

"Людина з великим досвідом": міністр фінансів розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, хто може стати новим головою Національного банку України

Дивися повний текст \"Людина з великим досвідом\": міністр фінансів розповів, хто очолить Нацбанк.
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