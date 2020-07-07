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Українців пропонують звільнити
від сплати судового збору...

Українців пропонують звільнити від сплати судового збору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:15

Українців пропонують звільнити від сплати судового збору...

Пропонуємо до обговорення:
Адміністративні позови, пов'язані з оскарженням постанови про накладення штрафу, пропонують звільнити від сплати судового збору.

Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати судового збору в адмінсправах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:16

Сначала создали бредовый закон, затем героически его отменяют ...
hlaaluu
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