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Експерти не відкидають
підвищення цін на нафту до 150...

Експерти не відкидають підвищення цін на нафту до 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:23

Експерти не відкидають підвищення цін на нафту до 150...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори та аналітики прогнозують можливе зростання цін на нафту до 150 доларів за барель на тлі браку інвестицій в галузь.

Дивися повний текст Експерти не відкидають підвищення цін на нафту до 150 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:23

супер експерт і супер прогноз. Відчувається. що може подібне викласти на любу тему...
providnyk
 
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