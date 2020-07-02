Інвестори та аналітики прогнозують можливе зростання цін на нафту до 150 доларів за барель на тлі браку інвестицій в галузь.
Дивися повний текст Експерти не відкидають підвищення цін на нафту до 150 доларів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:23
Експерти не відкидають підвищення цін на нафту до 150...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти не відкидають підвищення цін на нафту до 150 доларів.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:23
супер експерт і супер прогноз. Відчувається. що може подібне викласти на любу тему...
|