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Євросоюз посилив правила
роботи далекобійників - DW

Євросоюз посилив правила роботи далекобійників - DW
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:34

Євросоюз посилив правила роботи далекобійників - DW

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дивися повний текст Євросоюз посилив правила роботи далекобійників - DW.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:34

короче, мечта поработать дальнобоем в Европе разгорается с новой силой
Tamagoch
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