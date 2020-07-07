Про це повідомляє Deutsche Welle.
Дивися повний текст Євросоюз посилив правила роботи далекобійників - DW.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:34
Євросоюз посилив правила роботи далекобійників - DW
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Дивися повний текст Євросоюз посилив правила роботи далекобійників - DW.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:34
короче, мечта поработать дальнобоем в Европе разгорается с новой силой
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