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Південмаш виготовить 5 тисяч
електробусів спільно з...

Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41

Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба підприємства в Facebook.

Дивися повний текст Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно з південнокорейською компанією.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41

круто! Але щоб не було якогось підводного каменя, типу як з ЛАЗами, коли держава замовляє сотню автобусів, не платить за них, а потім каже, що власник довів до банкрутства
shlyocuk
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