Про це повідомила прес-служба підприємства в Facebook.
Дивися повний текст Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно з південнокорейською компанією.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41
Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Південмаш виготовить 5 тисяч електробусів спільно з південнокорейською компанією.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41
круто! Але щоб не було якогось підводного каменя, типу як з ЛАЗами, коли держава замовляє сотню автобусів, не платить за них, а потім каже, що власник довів до банкрутства
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