Найдовше на житло будуть збирати харків'яни - 14,4 року.
Дивися повний текст Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на квартиру (інфографіка).
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:14
Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на квартиру (інфографіка).
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:14
Вполне реалистично, учитывая то, что цены вполне официальные, а зарплата/доход населения в официальных цифрах по стране, к сожалению, занижены.
Причем, какими бы неприятными казались цифры в годах, все равно не выходят за рамки разумного. Если самостоятельно своими руками будут строить свое жилище и добывать материалы, как в древности, то уйдет еще больше времени. Поэтому здесь ты работаешь в своей специализации, оплачивая своим заработком труд тех, кто предоставит тебе нужные тебе блага, одним из которых и будет жилье.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:49
А есть и пить и жить во время этого накопления не надо ...ть ? при ЗП 20 000 в мес накопить на квартиру не реально .... + 1000 000 это сама квартира , голый бетон , еще 500 000 надо на ее ремонт !
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