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Скільки часу потрібно українцям,
щоб накопичити на...

Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:14

Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...

Пропонуємо до обговорення:
Найдовше на житло будуть збирати харків'яни - 14,4 року.

Дивися повний текст Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на квартиру (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:14

Вполне реалистично, учитывая то, что цены вполне официальные, а зарплата/доход населения в официальных цифрах по стране, к сожалению, занижены.
Причем, какими бы неприятными казались цифры в годах, все равно не выходят за рамки разумного. Если самостоятельно своими руками будут строить свое жилище и добывать материалы, как в древности, то уйдет еще больше времени. Поэтому здесь ты работаешь в своей специализации, оплачивая своим заработком труд тех, кто предоставит тебе нужные тебе блага, одним из которых и будет жилье.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:18

Середній дохід 30 400, дуже смішно
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:33

В связи с чем это в Харькове самое дорогое жилье?)
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:49

А есть и пить и жить во время этого накопления не надо ...ть ? при ЗП 20 000 в мес накопить на квартиру не реально .... + 1000 000 это сама квартира , голый бетон , еще 500 000 надо на ее ремонт !
dion-1
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:32

средний доход 400 уе по стране. кто такой больной на голову это придумал?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:32

Re: Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...

Зеленский: 250 долларов - это маленькая зарплата, но не бедность.

Значит и на квартиру хватит, подумал Штирлиц.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11

Треба ще відмінусувати вартість винаймання житла на період, коли відкладаеш на власне. Вийде років 20. А ще врахуйте, що за ці роки у сім'ї з двох дорослих народяться 1-2 детини. І ось уже один працюючи. Підсумовуючи-все дуже сумно
dijmko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:57

А какой % украинцев получают средний доход 400$ ? Исходя из моих наблюдений процентов 30-40
goha_1910
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