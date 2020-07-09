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Скільки часу потрібно українцям,
щоб накопичити на...

Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:54

Re: Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...

А 2014 год уже исключается?
vova3215
 
Повідомлень: 127
З нами з: 08.07.09
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