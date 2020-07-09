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Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:54
А 2014 год уже исключается?
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vova3215
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:35
Если халупу за миллион считать за квартиру в Киеве - до 10 месяцев
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Amid
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:19
Faceless написав: Rainbow написав:
Середній дохід 30 400, дуже смішно
Це взято на сім'ю, тобто помножили на два. І все одно, справді, вийшло суттєво занижено.
Вас почитати - так усі українці міліардери
А статя чесно кажучи - бредова, надто грубі розрахунки.
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BIGor
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