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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:54
Re: Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
А 2014 год уже исключается?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:11
В областных центрах ещё как то можно с трудом но поверить а остальные провинции сидят на минималках а это 5200,с них 1100 выщитывают налог,анука где те математики ?,пусть перещитают сколько жизней надо для рядового Украинца чтоб заработать на жилье
Додано: Суб 11 лип, 2020 01:53
В Дніпрі середній дохід 21900? 10000 якщо отримують і те добре. З них половина йде на оренду 500-1500 йде на комуналку та 4500 на те щоб якось жити, а в зиску і того менше на життя залишається то му що комуналка не 500 а буде 1500 де там із середнього заробітку взяни гроші на нову квартиру?
Навіть якщо вдасться відкладати 1000 грн в місяць то знадобиться все життя на купівлю квартири.
Додано: Суб 11 лип, 2020 07:34
Купить может только вор, госчиновник и их детишки. Люди достаточно зарабатывающие их % очень мал.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:19
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:27
Пол ляма на ремонт? Да ремонт + мебель обойдется в 150к, а если сам делаешь часть - дешевле, какие ещё пол ляма?
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:45
Re: Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
Де там мільярдери, мова про нещасні кілька десятків тисяч на сім'ю
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