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Скільки часу потрібно українцям,
щоб накопичити на...

Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:54

Re: Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...

А 2014 год уже исключается?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:11

В областных центрах ещё как то можно с трудом но поверить а остальные провинции сидят на минималках а это 5200,с них 1100 выщитывают налог,анука где те математики ?,пусть перещитают сколько жизней надо для рядового Украинца чтоб заработать на жилье
ballu84
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:35

Если халупу за миллион считать за квартиру в Киеве - до 10 месяцев
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 01:53

В Дніпрі середній дохід 21900? 10000 якщо отримують і те добре. З них половина йде на оренду 500-1500 йде на комуналку та 4500 на те щоб якось жити, а в зиску і того менше на життя залишається то му що комуналка не 500 а буде 1500 де там із середнього заробітку взяни гроші на нову квартиру?
Навіть якщо вдасться відкладати 1000 грн в місяць то знадобиться все життя на купівлю квартири.
alexgera1211
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 07:34

Купить может только вор, госчиновник и их детишки. Люди достаточно зарабатывающие их % очень мал.
teleshunu
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:19

  Faceless написав:
  Rainbow написав:Середній дохід 30 400, дуже смішно

Це взято на сім'ю, тобто помножили на два. І все одно, справді, вийшло суттєво занижено.

Вас почитати - так усі українці міліардери :mrgreen: А статя чесно кажучи - бредова, надто грубі розрахунки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:27

  dion-1 написав:А есть и пить и жить во время этого накопления не надо ...ть ? при ЗП 20 000 в мес накопить на квартиру не реально .... + 1000 000 это сама квартира , голый бетон , еще 500 000 надо на ее ремонт !

Пол ляма на ремонт? Да ремонт + мебель обойдется в 150к, а если сам делаешь часть - дешевле, какие ещё пол ляма?
amandin019
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:45

Re: Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на...

BIGor написав:
  Faceless написав:
  Rainbow написав:Середній дохід 30 400, дуже смішно

Це взято на сім'ю, тобто помножили на два. І все одно, справді, вийшло суттєво занижено.

Вас почитати - так усі українці міліардери :mrgreen: А статя чесно кажучи - бредова, надто грубі розрахунки.
Де там мільярдери, мова про нещасні кілька десятків тисяч на сім'ю
Faceless
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