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Роздрібні ціни на бензин і ДП
продовжили зростання (таблиця)

Роздрібні ціни на бензин і ДП продовжили зростання (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:43

Роздрібні ціни на бензин і ДП продовжили зростання (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Оператори АЗС підвищили роздрібні ціни на 20-50 коп./л.

Дивися повний текст Роздрібні ціни на бензин і ДП продовжили зростання (таблиця).
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:43

Новость 12ю часами ранее: Топливный рынок испытывает профицит бензина и дизельного топлива
https://news.finance.ua/ru/news/-/47415 ... go-topliva
Сейчас: Розничные цены на бензин и ДТ продолжили рост.
В нашей стране всё для блага человека. И мы знаем, кто этот человек
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