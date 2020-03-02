Оператори АЗС підвищили роздрібні ціни на 20-50 коп./л.
Дивися повний текст Роздрібні ціни на бензин і ДП продовжили зростання (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:43
Роздрібні ціни на бензин і ДП продовжили зростання (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роздрібні ціни на бензин і ДП продовжили зростання (таблиця).
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:43
Новость 12ю часами ранее: Топливный рынок испытывает профицит бензина и дизельного топлива
https://news.finance.ua/ru/news/-/47415 ... go-topliva
Сейчас: Розничные цены на бензин и ДТ продолжили рост.
В нашей стране всё для блага человека. И мы знаем, кто этот человек
|