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Зареєстрованих безробітних
попередили про...

Зареєстрованих безробітних попередили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:03

Зареєстрованих безробітних попередили про...

Пропонуємо до обговорення:
У Державній службі зайнятості наголосили на необхідності добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного.

Дивися повний текст Зареєстрованих безробітних попередили про відповідальність за незаконний дохід.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:03

Можна сміливо різницю між допомогою і прожитковим мінімумом оголошувати як незаконний дохід. Без встановлення меж такого доходу -- це бий лежачого.
svyatoslav_hromyak
 
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