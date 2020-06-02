У Державній службі зайнятості наголосили на необхідності добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного.
Дивися повний текст Зареєстрованих безробітних попередили про відповідальність за незаконний дохід.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:03
Зареєстрованих безробітних попередили про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зареєстрованих безробітних попередили про відповідальність за незаконний дохід.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:03
Можна сміливо різницю між допомогою і прожитковим мінімумом оголошувати як незаконний дохід. Без встановлення меж такого доходу -- це бий лежачого.
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