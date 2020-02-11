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Існує фундаментальний конфлікт
між урядом і регулятором...

Існує фундаментальний конфлікт між урядом і регулятором...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:53

Існує фундаментальний конфлікт між урядом і регулятором...

Пропонуємо до обговорення:
Після відставки голови правління Національного банку України найбільш актуальним залишається питання, чи збережеться в країні режим інфляційного таргетування.

Дивися повний текст Існує фундаментальний конфлікт між урядом і регулятором - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54

Девальвація жодним чином не поліпшить рівень життя, ані короткостроково, ані довгостроково. Хіба що валютники будуть раді.
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