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Штраф 6,5 тисячі євро: в Києві далекобійника оштрафували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в Facebook.
Дивися повний текст Штраф 6,5 тисячі євро: в Києві далекобійника оштрафували за перевантаження
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R2
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:37
Это очень хорошая новость.
Дороги надо спасать!!!!
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vlinev2
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