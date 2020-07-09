Про це повідомляється на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в Facebook.
Дивися повний текст Штраф 6,5 тисячі євро: в Києві далекобійника оштрафували за перевантаження.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:37
Штраф 6,5 тисячі євро: в Києві далекобійника оштрафували...
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Дивися повний текст Штраф 6,5 тисячі євро: в Києві далекобійника оштрафували за перевантаження.
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