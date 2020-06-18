Про це сказано в Інструкції про порядок прийому іспитів для отримання прав.
Дивися повний текст Водійські права видаватимуть за новими правилами.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:43
Водійські права видаватимуть за новими правилами
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Дивися повний текст Водійські права видаватимуть за новими правилами.
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