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Водійські права видаватимуть за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в Інструкції про порядок прийому іспитів для отримання прав.
Дивися повний текст Водійські права видаватимуть за новими правилами
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R2
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:43
Что то не очень ясно что изменилось на сегодняшний день .
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goha_1910
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:47
Что поменялось в правилах до коронавируса и на сегодняшний день ?
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goha_1910
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