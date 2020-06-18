Про це сказано в Інструкції про порядок прийому іспитів для отримання прав.
Дивися повний текст Водійські права видаватимуть за новими правилами.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:43
Водійські права видаватимуть за новими правилами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водійські права видаватимуть за новими правилами.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:48
Додано: Нед 12 лип, 2020 01:00
Как покупали права так и будим покупать. Бо по честному не здаш. Там ответы спецыально тупыйе и завальныйе!
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:22
На права
Очень даже сдашь по-честному. Я сдала с первого раза, без единой ошибки. Просто учить надо, вот и весь секрет.
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