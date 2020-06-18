RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водійські права видаватимуть
за новими правилами

Водійські права видаватимуть за новими правилами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:43

Водійські права видаватимуть за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в Інструкції про порядок прийому іспитів для отримання прав.

Дивися повний текст Водійські права видаватимуть за новими правилами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89212
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:43

Что то не очень ясно что изменилось на сегодняшний день .
goha_1910
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 21.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:47

Что поменялось в правилах до коронавируса и на сегодняшний день ?
goha_1910
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 21.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:48

  goha_1910 написав:Что поменялось в правилах до коронавируса и на сегодняшний день ?


Наличие маски до и после. :lol:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6935
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:00

Как покупали права так и будим покупать. Бо по честному не здаш. Там ответы спецыально тупыйе и завальныйе!
mixa25012501
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:22

На права

Очень даже сдашь по-честному. Я сдала с первого раза, без единой ошибки. Просто учить надо, вот и весь секрет.
Juliett
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Без перескладань і штрафів - наші водійські права...
R2 » П'ят 03 лип, 2020 17:06
1 95
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 17:06
Radon
Фондовий регулятор захистить права інвесторів на ринку житла
R2 » Сер 24 чер, 2020 17:40
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 чер, 2020 19:14
Scotch
У Міжнародній організації права назвали ризики...
R2 » Чет 18 чер, 2020 12:17
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 12:17
anonymous265

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25232)
12.07.2020 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.