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Через медреформу понад 300
лікарень опинилися на межі...

Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46

Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на щоденному брифінгу про ситуацію з коронавірусом заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі існування - Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46

ті троє нездар від зєлі не вартують навіть підошви від стоптаних черевиків Уляни Супрун.
igorbuda52
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