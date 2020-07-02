Про це на щоденному брифінгу про ситуацію з коронавірусом заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі існування - Степанов.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46
Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі існування - Степанов.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46
ті троє нездар від зєлі не вартують навіть підошви від стоптаних черевиків Уляни Супрун.
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