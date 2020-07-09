У 2017-2020 роках "зелений тариф" для вітрових електростанцій (ВЕС) в Україні був на 44-164% вищий, ніж у Німеччині.
Дивися повний текст Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, - Герус.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:23
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази...
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Дивися повний текст Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, - Герус.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:23
Сволочи. Нагло грабят своей т.н. "зеленой энергетикой" нищую, не способную защитить свои интересы страну.
В богатые австралии и голландии не лезут, хотя иам и ленег несравнимо больше, и зеленая энергетика нужна.
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