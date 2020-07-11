Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази...

Додано: Нед 12 лип, 2020 08:10

Пане Андрію! Ваша маніпуляція цифрами не робить Вам честі.По-перше, не треба змішувати “зелений” тариф на вітер в Німеччині з акційними цінами. В законодавстві Німеччині (§ 46 EEG 2017,) тариф на вітер складається в залежності від його початку встановлення і терміну дії. Станом на 2017 рік, про який Ви говорите він складав 8,38 євроцентів за кВтгод, а аукціонна ціна, на яка булла в той рік провальна – 4,66 евроцентів – жодного проєкту за таким тарифом реалізовано не було.В Україні також в залежності від одиничної потужності в цей період він складав від 5,82 до 10,18. До речі, найнижчий тариф серед інших ВДЕ в Україні. І далеко не самий виший серед країн ЄС.По друге. Не можна порівнювати ціни на вітротурбіни, виготовлені в Німеччині і імпортовані в Україну (плюс логістика). Воні на 20-30% вище.По трете. Ви прекрасно знаєте, що будівництво ВЕС – це довготривалий процес, пов’язаний з річними вітровими дослідженнями і детальними дослідженнями з Оцінки впливу на довкілля. Тому ВЕС і будуються протягом 2,5-3 років. Не можна зупинити будівництво лише Вашим бажанням, бо це призведе до дуже кошторисних витрат для України через програшні арбітражі.Четверте. Встановлена потужність ВЕС в Німеччині біля 62 ГВт, в Україні 1,2 ГВт. І Німеччина не зупиняється в розвитку вітроенергетики на відміну від “дешевої” атомної. Для них будівництво АЕС в тричі дорожче, ніж вітер.Досить вводити в оману населення України і політиків!!!