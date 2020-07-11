У 2017-2020 роках "зелений тариф" для вітрових електростанцій (ВЕС) в Україні був на 44-164% вищий, ніж у Німеччині.
Дивися повний текст Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, - Герус.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:23
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази...
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Дивися повний текст Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, - Герус.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:23
Сволочи. Нагло грабят своей т.н. "зеленой энергетикой" нищую, не способную защитить свои интересы страну.
В богатые австралии и голландии не лезут, хотя иам и ленег несравнимо больше, и зеленая энергетика нужна.
Додано: Нед 12 лип, 2020 08:10
Пане Андрію! Ваша маніпуляція цифрами не робить Вам честі.
По-перше, не треба змішувати “зелений” тариф на вітер в Німеччині з акційними цінами. В законодавстві Німеччині (§ 46 EEG 2017,
В Україні також в залежності від одиничної потужності в цей період він складав від 5,82 до 10,18. До речі, найнижчий тариф серед інших ВДЕ в Україні. І далеко не самий виший серед країн ЄС.
По друге. Не можна порівнювати ціни на вітротурбіни, виготовлені в Німеччині і імпортовані в Україну (плюс логістика). Воні на 20-30% вище.
По трете. Ви прекрасно знаєте, що будівництво ВЕС – це довготривалий процес, пов’язаний з річними вітровими дослідженнями і детальними дослідженнями з Оцінки впливу на довкілля. Тому ВЕС і будуються протягом 2,5-3 років. Не можна зупинити будівництво лише Вашим бажанням, бо це призведе до дуже кошторисних витрат для України через програшні арбітражі.
Четверте. Встановлена потужність ВЕС в Німеччині біля 62 ГВт, в Україні 1,2 ГВт. І Німеччина не зупиняється в розвитку вітроенергетики на відміну від “дешевої” атомної. Для них будівництво АЕС в тричі дорожче, ніж вітер.
Досить вводити в оману населення України і політиків!!!
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