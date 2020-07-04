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"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:33
Rainbow написав:
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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