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"Кінець епохи бідності":
журналісти показали маєток в...

"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:33

  Rainbow написав:Звичайна резиденція Президента, в чому питання?

треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:55

...дом площадью более двух тысяч квадратных метров на территории в нескольких гектаров. Как же, бедный, он там будет ютиться, даже не представляю )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:41

  unicdima написав:
  Rainbow написав:Звичайна резиденція Президента, в чому питання?

треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.

И кто придумал? Это факт. Да еще ремонт забацал не хилый.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:45

  unicdima написав:
  Rainbow написав:Звичайна резиденція Президента, в чому питання?

треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка

Так "пленки Порошенко" и есть отвлечение внимания от зашкваров зелени :?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:45

  Подолянин написав:
  unicdima написав:
  Rainbow написав:Звичайна резиденція Президента, в чому питання?

треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка

Так "пленки Порошенко" и есть отвлечение внимания от зашкваров зелени :?

Президент живет в президентской резиденции- зашквар :D
вам порохатым к психиатру надо.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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