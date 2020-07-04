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"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:33
Rainbow написав:
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Суб 11 лип, 2020 11:55
...дом площадью более двух тысяч квадратных метров на территории в нескольких гектаров. Как же, бедный, он там будет ютиться, даже не представляю )
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yalta1965
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:41
unicdima написав: Rainbow написав:
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.
И кто придумал? Это факт. Да еще ремонт забацал не хилый.
Все лучшее - детям. Но моим.
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Renee
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:45
unicdima написав: Rainbow написав:
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка
Так "пленки Порошенко" и есть отвлечение внимания от зашкваров зелени
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Подолянин
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Додано: Нед 12 лип, 2020 01:45
Подолянин написав: unicdima написав: Rainbow написав:
Звичайна резиденція Президента, в чому питання?
треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка
Так "пленки Порошенко" и есть отвлечение внимания от зашкваров зелени
Президент живет в президентской резиденции- зашквар
вам порохатым к психиатру надо.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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