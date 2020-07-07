Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці.
Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50
Президент озвучив план для заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:50
Як можна кредитами зупинити заробітчан?
Заробітчани їдуть заробити гроші - для чого їм ті кредити під 7-9%?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:45
Re: Президент озвучив план для заробітчан
Роботу надають підприємці і Держава. Держава не зацікавлена надавати роботу усім. Їй потрібен тільки апарат примусу і самозахисту. А усі інші повинні платити їй податі.
Щоб стати підприємцем потрібно 3-5 років навчатися, щоб освоїти фах і найголовніше позбутися рабського світогляду, стати частково вільним і незалежним. І ось тут виникають протиріччя. Державі (людям з панівного класу) не потрібні потенційні конкуренти, якими можуть стати підприємці наживші забагато грошей. Тому Держава дбаючи про самозахист має контролювати і придушувати лишню підприємницьку ініціативу, відповідно стримуючи створення робочих місць. Держава також отримує прибуток і від експорту працездатних пересічних ))
Висновок, - у країнах "третього світу" заборонено стимулювати розвиток внутрішньої економіки, відповідно дешеві гроші мають бути недоступні для податковозобов'язаних )) Але описувати пересічним світле майбутнє і про те як космічні кораблі бороздять простори України, - святий обов'язок Держави ))
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:46
Это не про державу, а про ылиту.
Вот как раз ей и не нужны конкуренты.
И как раз для неё нужны "аппараты принуждения и защиты", и постоянный сбор дани.
Такое себе нео-рабство
Украина - богатая страна!
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