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Шулявський шляхопровід готують до "чистового"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
Дивися повний текст Шулявський шляхопровід готують до \"чистового\" асфальтування - Кличко
.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53
А за коммунальный мост кто-нибудь извинится?
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Dikoy
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