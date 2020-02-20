Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
Дивися повний текст Шулявський шляхопровід готують до \"чистового\" асфальтування - Кличко.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53
Шулявський шляхопровід готують до "чистового"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шулявський шляхопровід готують до \"чистового\" асфальтування - Кличко.
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