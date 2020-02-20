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Шулявський шляхопровід
готують до "чистового"...

Шулявський шляхопровід готують до "чистового"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53

Шулявський шляхопровід готують до "чистового"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Дивися повний текст Шулявський шляхопровід готують до \"чистового\" асфальтування - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53

А за коммунальный мост кто-нибудь извинится?
Dikoy
 
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Так а дні то які? Коли об'їжджати той район?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:30

Re: Шулявський шляхопровід готують до

Знову припреться піаритись на черговому відкритті?
Про добудову розв`язки вже й мова не йде, впарили за мільярд недобудовану халтуру і все нормально.
Гнида цей Кличко.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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