Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
Дивися повний текст Шулявський шляхопровід готують до \"чистового\" асфальтування - Кличко.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:53
Шулявський шляхопровід готують до "чистового"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шулявський шляхопровід готують до \"чистового\" асфальтування - Кличко.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:30
Re: Шулявський шляхопровід готують до
Знову припреться піаритись на черговому відкритті?
Про добудову розв`язки вже й мова не йде, впарили за мільярд недобудовану халтуру і все нормально.
Гнида цей Кличко.
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