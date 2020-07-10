Українці повинні будуть виплатити штраф до 20% від нарахованої суми.
Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину.
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