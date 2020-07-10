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Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44
Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні будуть виплатити штраф до 20% від нарахованої суми.
Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:59
60 м2, а сколько человек живет, не важно?
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sensei
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