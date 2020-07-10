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Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44
Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні будуть виплатити штраф до 20% від нарахованої суми.
Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину
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R2
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44
Цирк.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:59
60 м2, а сколько человек живет, не важно?
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sensei
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:46
sensei написав:
60 м2, а сколько человек живет, не важно?
Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.
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PUnder
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Додано: Суб 11 лип, 2020 05:33
sensei написав:
60 м2, а сколько человек живет, не важно?
Сколько живёт не важно. Важно сколько владеет и в каких долях.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Суб 11 лип, 2020 07:32
PUnder написав: sensei написав:
60 м2, а сколько человек живет, не важно?
Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.
Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ?
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ssnet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:29
Ошибка в статье "25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 600 кв.м"
Правильно = 25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 500 кв.м
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Mediantos
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:33
ssnet написав: PUnder написав: sensei написав:
60 м2, а сколько человек живет, не важно?
Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.
Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ?
Должна . Только скорее всего у нее недострои. У знакомого 2 дома недостроев
. В нашей стране не так как во всем цивилизованном мире. Заплатят обычные люди а не вип бабули и дедули из вашего примера. Заплатят те у кого больше 60м а это обычная не вип квартира. А те у кого больше 300 оформлено сараями, или коридорами или не введеными в эксплуатацию помещениями
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PUnder
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