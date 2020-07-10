Українці повинні будуть виплатити штраф до 20% від нарахованої суми.
Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:46
Додано: Суб 11 лип, 2020 05:33
Сколько живёт не важно. Важно сколько владеет и в каких долях.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 11 лип, 2020 07:32
Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ?
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:29
Ошибка в статье "25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 600 кв.м"
Правильно = 25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 500 кв.м
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:33
Должна . Только скорее всего у нее недострои. У знакомого 2 дома недостроев . В нашей стране не так как во всем цивилизованном мире. Заплатят обычные люди а не вип бабули и дедули из вашего примера. Заплатят те у кого больше 60м а это обычная не вип квартира. А те у кого больше 300 оформлено сараями, или коридорами или не введеными в эксплуатацию помещениями
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:29
Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..
Налог на роскошь (25 тыс. Грн....) платят только лохи. Юристы зажиточных соотечественников легко оспаривают его в судах, а наши законодатели ничего не делают. То же самое и с законодательством, которое позволяет накладывать автоматически сгенерированные штрафы за привышение скорости - это тоже признали незаконным и штрафы платят только лохи. Что касается 60 квадратов на квартиру, так в реестрах на недвижимость такой беспредел творится, что половине населения этот налог вообще не приходит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:53
Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..
Смущает то, что при разводе с женой, жена имеет право на половину квартиры. А для налоговой владелец только один.
Это неправильно. Просто грабят.
Зе-Чмо
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