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Податки на квартири в Україні:
кому доведеться віддати...

Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44

Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...

Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні будуть виплатити штраф до 20% від нарахованої суми.

Дивися повний текст Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати 25 тис. за житло і машину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:44

Цирк.
sena_2008atp
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60 м2, а сколько человек живет, не важно?
sensei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:46

  sensei написав:60 м2, а сколько человек живет, не важно?


Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 05:33

  sensei написав:60 м2, а сколько человек живет, не важно?

Сколько живёт не важно. Важно сколько владеет и в каких долях.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 07:32

  PUnder написав:
  sensei написав:60 м2, а сколько человек живет, не важно?


Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.

Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:29

Ошибка в статье "25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 600 кв.м"
Правильно = 25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 500 кв.м
Mediantos
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:33

  ssnet написав:
  PUnder написав:
  sensei написав:60 м2, а сколько человек живет, не важно?


Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.

Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ? :mrgreen:


Должна . Только скорее всего у нее недострои. У знакомого 2 дома недостроев :). В нашей стране не так как во всем цивилизованном мире. Заплатят обычные люди а не вип бабули и дедули из вашего примера. Заплатят те у кого больше 60м а это обычная не вип квартира. А те у кого больше 300 оформлено сараями, или коридорами или не введеными в эксплуатацию помещениями
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:29

Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..

Налог на роскошь (25 тыс. Грн....) платят только лохи. Юристы зажиточных соотечественников легко оспаривают его в судах, а наши законодатели ничего не делают. То же самое и с законодательством, которое позволяет накладывать автоматически сгенерированные штрафы за привышение скорости - это тоже признали незаконным и штрафы платят только лохи. Что касается 60 квадратов на квартиру, так в реестрах на недвижимость такой беспредел творится, что половине населения этот налог вообще не приходит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:53

Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..

Смущает то, что при разводе с женой, жена имеет право на половину квартиры. А для налоговой владелец только один.

Это неправильно. Просто грабят.
Зе-Чмо
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