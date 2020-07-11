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Податки на квартири в Україні:
кому доведеться віддати...

Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:33

  ssnet написав:
  PUnder написав:
  sensei написав:60 м2, а сколько человек живет, не важно?


Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.

Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ? :mrgreen:


Должна . Только скорее всего у нее недострои. У знакомого 2 дома недостроев :). В нашей стране не так как во всем цивилизованном мире. Заплатят обычные люди а не вип бабули и дедули из вашего примера. Заплатят те у кого больше 60м а это обычная не вип квартира. А те у кого больше 300 оформлено сараями, или коридорами или не введеными в эксплуатацию помещениями
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:29

Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..

Налог на роскошь (25 тыс. Грн....) платят только лохи. Юристы зажиточных соотечественников легко оспаривают его в судах, а наши законодатели ничего не делают. То же самое и с законодательством, которое позволяет накладывать автоматически сгенерированные штрафы за привышение скорости - это тоже признали незаконным и штрафы платят только лохи. Что касается 60 квадратов на квартиру, так в реестрах на недвижимость такой беспредел творится, что половине населения этот налог вообще не приходит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:53

Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..

Смущает то, что при разводе с женой, жена имеет право на половину квартиры. А для налоговой владелец только один.

Это неправильно. Просто грабят.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:40

Для VIP бандитов - грабителей, бывшие у КОРЫТА УКРАИНЫ, налоги на лишние тысячи квадратных метров жилья платить не нужно! Так же, как налог на награбленное!
oleksii08
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:55

  p_a_l написав:Смущает то, что при разводе с женой, жена имеет право на половину квартиры. А для налоговой владелец только один.

Это неправильно. Просто грабят.


Почему один, считают доли, вполне можно разбить 300 метров отдельно на мужа и отдельно на жену, и избежать уплаты лишней штуки баксов. Другой вопрос, что стрёмно, вдруг развод, если то что муж-жена имеет право гипотетически на половину имущества можно еще как-то оспаривать в суде, обычно жены богатых людей получают далеко не половину имущества благодаря грамотным юристам, то в случае оформления на вторую половину до развода, уже никакое боржоми не поможет с конкретным объектом.

http://chp.com.ua/konsultacii/item/3988 ... dvizhimost
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:19

Мальчики, хватит завидовать бабушке Юле. Всей стране известно, что она жилье снимает. Ещё с тех времен, когда вы ещё не родились. И налоги она такие не устанавливал будучи Премьером. Посмотрите внимательно на молодых и красивых, пришедших к власти. Откуда у них такие дома, машины, квартиры. Наверное, заработали?!
gubarevakh
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:37

Я сильно удивлюсь если в нашем габоне нет нормы что от налога освобождаются "инвалиды", "страждущие", "бедные", "герои" и прочие особенные.
Еще больше я сомневаюсь что есть проблема задекларировать Родс или Кайен по цене Славуты.
sialeks
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:02

Нехрена себе слуги придумали моя квартира ,а за что налог на неё? Скоро с воздуха будут брать налоги ,а они сами имея по 150 квартир будут платить налоги?
vladyslavzimin06
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:09

Это уже не налог на роскош а налог на бедность всем известно что 3 комнатные квартиры минимум72 кв а там человек 5 живёт а на каждого человека по конституции положено 18 кв метров ,чтоб избежать налога надо разделить собственность на количество проживающих и платить за квартиру отдельно
vladyslavzimin06
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:57

Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..

gubarevakh написав:... Посмотрите внимательно на молодых и красивых, пришедших к власти. Откуда у них такие дома, машины, квартиры. Наверное, заработали?!
https://m.youtube.com/watch?v=idvG77g8kUI
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