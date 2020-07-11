Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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sensei написав:60 м2, а сколько человек живет, не важно?
Не важно. Попандос если у бабули оказалась квартира большая. Она ж всю пенсию отдаст. Знаю таких, была большая семья, большая квартирам потом осталась одна и жо-па. И продавать не хочет фамильное гнездо и детей нет.
Пусть слетает то, что делают во всем цивилизованном мире - продаст. Иначе заберут за долги и продадут с аукциона. т.е возьмем известную бабулю, например Юлю Тимошенко, она по вашему за свою недвижимость платить не должна ?
Должна . Только скорее всего у нее недострои. У знакомого 2 дома недостроев . В нашей стране не так как во всем цивилизованном мире. Заплатят обычные люди а не вип бабули и дедули из вашего примера. Заплатят те у кого больше 60м а это обычная не вип квартира. А те у кого больше 300 оформлено сараями, или коридорами или не введеными в эксплуатацию помещениями
Налог на роскошь (25 тыс. Грн....) платят только лохи. Юристы зажиточных соотечественников легко оспаривают его в судах, а наши законодатели ничего не делают. То же самое и с законодательством, которое позволяет накладывать автоматически сгенерированные штрафы за привышение скорости - это тоже признали незаконным и штрафы платят только лохи. Что касается 60 квадратов на квартиру, так в реестрах на недвижимость такой беспредел творится, что половине населения этот налог вообще не приходит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
p_a_l написав:Смущает то, что при разводе с женой, жена имеет право на половину квартиры. А для налоговой владелец только один.
Это неправильно. Просто грабят.
Почему один, считают доли, вполне можно разбить 300 метров отдельно на мужа и отдельно на жену, и избежать уплаты лишней штуки баксов. Другой вопрос, что стрёмно, вдруг развод, если то что муж-жена имеет право гипотетически на половину имущества можно еще как-то оспаривать в суде, обычно жены богатых людей получают далеко не половину имущества благодаря грамотным юристам, то в случае оформления на вторую половину до развода, уже никакое боржоми не поможет с конкретным объектом.
Мальчики, хватит завидовать бабушке Юле. Всей стране известно, что она жилье снимает. Ещё с тех времен, когда вы ещё не родились. И налоги она такие не устанавливал будучи Премьером. Посмотрите внимательно на молодых и красивых, пришедших к власти. Откуда у них такие дома, машины, квартиры. Наверное, заработали?!
Я сильно удивлюсь если в нашем габоне нет нормы что от налога освобождаются "инвалиды", "страждущие", "бедные", "герои" и прочие особенные. Еще больше я сомневаюсь что есть проблема задекларировать Родс или Кайен по цене Славуты.
Это уже не налог на роскош а налог на бедность всем известно что 3 комнатные квартиры минимум72 кв а там человек 5 живёт а на каждого человека по конституции положено 18 кв метров ,чтоб избежать налога надо разделить собственность на количество проживающих и платить за квартиру отдельно