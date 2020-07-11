Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...

Додано: Суб 11 лип, 2020 09:29

Налог на роскошь (25 тыс. Грн....) платят только лохи. Юристы зажиточных соотечественников легко оспаривают его в судах, а наши законодатели ничего не делают. То же самое и с законодательством, которое позволяет накладывать автоматически сгенерированные штрафы за привышение скорости - это тоже признали незаконным и штрафы платят только лохи. Что касается 60 квадратов на квартиру, так в реестрах на недвижимость такой беспредел творится, что половине населения этот налог вообще не приходит.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.